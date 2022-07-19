الأولى
أسراب حسابات مزورة تهاجم أخنوش
522 منها أنشئت في يوم واحد وتشابه في سلوك أصحابها يفضح وجود تنسيق وحملة منظمة نشر مارك أوين جونز، الأستاذ المتخصص في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية بجامعة حمد بن خليفة في قطر، تحليلات معززة برسوم بيانية، تكشف أن “هاشتاغ” “أخنوش ارحل” يروج له 796 حسابا على تويتر، منها 522أكمل القراءة »
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