الأولى
تحت الدف
لم يعد يظهر أثر لبعض نواب فريق الأصالة والمعاصرة، الذين اختفوا عن الأنظار، ودخلوا في مقاطعة مفتوحة لأشغال المؤسسة التشريعية، واجتماعات الفريق. ويقود محمد العربي المرابط، المكتسح للانتخابات التشريعية في الدائرة التشريعية الفنيدق المضيق، “ثورة غضب” ضد بعض وزراء الحزب، خصوصا “الوزيرات”، اللواتي يرفضن استقبال نواب «البام»، وهو واحد منهم،أكمل القراءة »
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