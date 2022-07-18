حوادث
تفكيك شبكة لتهريب السيارات الفاخرة إلى المغرب
حجز 5 سيارات بقيمة 200 ألف أورو في طريقها إلى ميناء طنجة المدينة أطاحت الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني بالأقاليم الأندلسية، أخيرا، بشبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات الفارهة من دول أوربية وتهريبها إلى المغرب عبر الموانئ المتوسطية المغربية، مرورا بميناء طريفة الاسباني، الواقع تحت نفوذ الجزيرة الخضراء بمقاطعة قاديش. وأعلنت مصالح الأمنأكمل القراءة »
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