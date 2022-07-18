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حوادث

ثلاث سنوات لمغتصب فتاة بمكناس

منذ 5 دقائق
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، القاضي بمؤاخذة أربعيني بجناية الاغتصاب في حق فتاة عشرينية، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت المسماة(ح.س) بشكاية تفيد فيها أنها تعرضت لاعتداء جنسيأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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