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الصباح الفني

‭”‬يا‭ ‬بنت‭ ‬الناس‭” ‬تجمع‭ ‬موزين‭ ‬وأفريكانو

منذ 7 دقائق
موزين‭ ‬وافريكانو‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
يخوض‭ ‬الملحن‭ ‬مهدي‭ ‬موزين،‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الغناء،‭ ‬إذ‭ ‬يستعد‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬ستجمعه‭ ‬بأيوب‭ ‬افريكانو،‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬أغنيتهما‭ ‬المشتركة‭ “‬يا‭ ‬حمد‭”.‬ واختار‭ ‬موزين‭ ‬وأفريكانو‭ ‬تصوير‭ ‬جديدهما‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬الكليب،‭ ‬والذي‭ ‬سيطرح‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الرسمية‭ ‬لموزين‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬العمل‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير‭ ‬ويحقق‭ ‬نسب‭أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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