الصباح الفني
”يا بنت الناس” تجمع موزين وأفريكانو
يخوض الملحن مهدي موزين، تجربة جديدة في مجال الغناء، إذ يستعد لطرح أغنية جديدة، ستجمعه بأيوب افريكانو، بعد نجاح أغنيتهما المشتركة “يا حمد”. واختار موزين وأفريكانو تصوير جديدهما على طريقة فيديو الكليب، والذي سيطرح على القناة الرسمية لموزين على موقع “يوتوب”، على أمل أن يحظى العمل بنجاح كبير ويحقق نسبأكمل القراءة »
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