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ملف الصباح

العادة‭ “‬مرفودة‭ “‬

منذ دقيقتين
لم‭ ‬تتمكن‭ ‬الجائحة‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المواسم‭ (‬أرشيف‭)‬
ثلاثية‭ ‬الفرس‭ ‬والولي‭ ‬والسوق‭ ‬الأسبوعي‭ ‬شعار‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬ لا‭ ‬تخلو‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬ربوع‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬ضريح‭ ‬ولي‭ ‬صالح‭ ‬يجمع‭ ‬السكان‭ ‬حوله‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأسبوعي،‭ ‬وفي‭ ‬مناسبة‭ ‬سنوية‭ ‬يكون‭ ‬الموعد‭ “‬سوق‭ ‬عام‭” ‬كما‭ ‬يسميه‭ ‬أهل‭ ‬الشاوية،‭ ‬يقصدونه‭ ‬على‭ ‬الفرسان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الذبيحة‭ ‬والزيارة‭  ‬و‭”‬التبوريدة‭” ‬في‭أكمل القراءة »


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