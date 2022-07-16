ملف الصباح
العادة “مرفودة “
ثلاثية الفرس والولي والسوق الأسبوعي شعار الحياة في البادية لا تخلو منطقة من ربوع المغرب من ضريح ولي صالح يجمع السكان حوله مرة كل سبعة أيام في السوق الأسبوعي، وفي مناسبة سنوية يكون الموعد “سوق عام” كما يسميه أهل الشاوية، يقصدونه على الفرسان من أجل الذبيحة والزيارة و”التبوريدة” فيأكمل القراءة »
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