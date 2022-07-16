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الرياضة

نهائي قبل الأوان

منذ 15 دقيقة
اللبؤات يواجهن نيجيريا بحثا عن تحقيق إنجاز تاريخي يواجه المنتخب الوطني النسوي نظيره النيجيري، بعد غد (الاثنين) انطلاقا من التاسعة مساء، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب نصف نهاية كأس إفريقيا للكرة النسوية، التي تحتضنها بلادنا إلى غاية السبت المقبل. وجاء تأهل منتخب نيجيريا بعد فوزه في ربع النهايةأكمل القراءة »


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