الرياضة
نهائي قبل الأوان
اللبؤات يواجهن نيجيريا بحثا عن تحقيق إنجاز تاريخي يواجه المنتخب الوطني النسوي نظيره النيجيري، بعد غد (الاثنين) انطلاقا من التاسعة مساء، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب نصف نهاية كأس إفريقيا للكرة النسوية، التي تحتضنها بلادنا إلى غاية السبت المقبل. وجاء تأهل منتخب نيجيريا بعد فوزه في ربع النهايةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا