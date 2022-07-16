الرياضة
بوعين رابع انتدابات الزمامرة
ضم نهضة الزمامرة إلى صفوفه حسن بوعين، اللاعب السابق للرجاء الرياضي، في صفقة انتقال حر، بعقد احترافي لمدة ثلاث سنوات. وتلقى بوعين تكوينه بالرجاء الرياضي، وهو من مواليد 1999 ولعب لفترة قصيرة في الفريق الأول للرجاء، والمنتخب الوطني للشباب والمنتخب الأولمبي، وبعدها انتقل إلى الراسينغ البيضاوي. وصار الوافد الجديد رابع لاعبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا