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الرياضة

منتخب الشباب يستعد لكأس العرب

منذ 15 دقيقة
يدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة معسكرا مغلقا، انطلاقا من اليوم (السبت)، استعدادا للبطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الممتدة بين 20 يوليوز الجاري و6 غشت المقبل. ووجهت جامعة الكرة الدعوة إلى 26 لاعبا للدخول في تجمع بمركب محمد السادس الدولي بالمعمورة، استعدادا لهذه التظاهرة، إذأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة



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