الرياضة
استنفار بسبب الموسم المقبل
الجامعة والعصبة تستدعيان الأندية والشركات وتأسيس الفرق النسوية أبرز المواضيع قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، التابعة للجامعة، عقد يوم دراسي عاجل لجميع رؤساء أندية القسم الوطني الأول والثاني، غدا (الأحد)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، انطلاقا من الخامسة، مخصص للاستعداد لموسم 2022 – 2023. وراسلت العصبة الوطنيةأكمل القراءة »
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