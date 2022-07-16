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الرياضة

الوداد وبركان في دوري بالإمارات

منذ 5 دقائق
تلقى الوداد ونهضة بركان دعوة للمشاركة في دوري بالإمارات، في غشت المقبل. ولم يحسم مسؤولو الوداد وبركان، في المشاركة، بسبب التزامهما بكأس السوبر ومنافسات كأس العرش. ويرتقب أن تكون الدورة الدولية الإعدادية فرصة للوداد ونهضة بركان، لتجريب اللاعبين الجدد. ووجهت إدارة نادي الوحدة الإماراتي الدعوة لسبعة فرق عربية للمشاركة فيأكمل القراءة »


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