الرياضة
استقبال حافل لبوغبا بتورينو
خصصت جماهير جوفنتوس، استقبالا حافلا للفرنسي بول بوغبا، بعدما انضم مجددا إلى صفوف الفريق الإيطالي، بعد ست سنوات قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي. واختار بوغبا العودة لجوفنتوس، رغم إجباره من قبل النادي على تخفيض راتبه، رافضا بذلك تجديد عقده مع مانشستر، الذي عجز فيه عن تأكيد قوته وتفوقه في خطأكمل القراءة »
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