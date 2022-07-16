الرياضة
فيدال يودع أوربا
أعلن إنتر ميلان، رحيل الدولي الشيلي أرتورو فيدال عن النادي، بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي. وقال إنتر في بيان، إنه “يعلن توصله إلى اتفاق لإنهاء عقد أرتورو فيدال بالتراضي”، مضيفا “يود النادي أن يشكر أرتورو على عامين قضاهما مع “نيراتسوري”، وتوج خلالهما بثلاثة ألقاب”. ومن المقرر أن ينتقل فيدالأكمل القراءة »
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