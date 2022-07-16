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الرياضة

رسالة رياضية: موسم الوداد

منذ 6 دقائق
عبد الإله المتقي
قدم الوداد الرياضي موسما ناجحا، وكان سفيرا لكرة القدم الوطنية وللبيضاء، بفوزه بعصبة الأبطال الإفريقية، والبطولة الوطنية، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي كأس العرش. ويواجه الوداد مصاعب مالية، ناتجة عن تراكم الديون والنزاعات، الأمر الذي أدى إلى منعه من انتداب لاعبين، وتمديد عقود لاعبيه الحاليين، ما يعني أن هذا الصرحأكمل القراءة »


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