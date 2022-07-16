الرياضة
اعترافات خطيرة لفرح
اعترف العداء البريطاني الشهير، محمد فرح، بأنه كان ضحية شبكة للاتجار بالبشر، حين نقل من جيبوتي إلى بريطانيا، من قبل امرأة لم يكن يعرفها. وأوضح فرح في اعترافات على قناة «بي بي سي» المحلية، أن اسمه الحقيقي هو حسين عبدي كاهين، وأن عملية تهجيره كانت بسبب الحرب الأهلية التي شهدتهاأكمل القراءة »
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