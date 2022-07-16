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الرياضة

إنجازات لقجع في حملة الكعواشي

منذ 6 دقائق
المرشح لرئاسة عصبة الهواة بدأ تقديم برنامجه من أكادير نظم جمال الكعواشي، وكيل لائحة مرشحة لرئاسة العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، أول أمس (الخميس) بأكادير، لقاء تواصليا مع الأندية المنضوية تحت لواء العصب الجهوية لسوس ماسة كلميم وادنون العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب. حضور لافت وحضر اللقاء ناديان منأكمل القراءة »


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