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200 فنان في مهرجان الثقافة الصوفية

منذ 7 دقائق
تحتضن فاس، بين 22 و29 أكتوبر المقبل، فعاليات الدورة 15 لمهرجان فاس للثقافة الصوفية، المنظم تحت شعار “علوم وتواجد”. وأوضح رئيس المهرجان فوزي الصقلي، في تصريحات إعلامية، أن نسخة هذه السنة من المهرجان، ستستقبل أزيد من 200 فنان من جميع أنحاء العالم، يتحدرون من الهند وأذربيجان وتركيا وكوسوفو وفرنسا،وإيران، سيكتشفونأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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