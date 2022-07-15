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حوادث

سقوط عسكري ينصب بالتوظيف

منذ 19 دقيقة
درك خنيفرة يفكك شبكة للاحتيال على الراغبين في العمل بالأمن والجيش ويحجز الملايين فككت مصالح الدرك الملكي بخنيفرة، أخيرا، شبكة للنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بالأجهزة الأمنية والعسكرية، يقودها عسكري بقوات المدرعات. وبلغ عدد المتابعين في الشبكة 21 شخصا، منهم عسكريون ومتقاعدون ومستخدمون أوقف بعضهم في منطقة آيت إسحاقأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة



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