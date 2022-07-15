حوادث
تهديدات بالقتل بسبب تقرير طبي
تمكين مريضة من فحص لإثبات خطأ طبي يجر الويلات على طبيب أسنان علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن تقريرا طبيا، أنجزه أحد أطباء الأسنان بالبيضاء، ترتبت عنه نتائج وخيمة، وصلت حد تهديده بالتصفية الجسدية، ومضايقته وسبه وقذفه، والأمر نفسه بالنسبة إلى زوجته، من قبل طبيب أسنان يعمل في الميدان ذاته.أكمل القراءة »
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