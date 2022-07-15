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حوادث

جريمة قتل بمراكش

منذ 21 دقيقة
أودت جريمة قتل صباح أمس (الخميس)، بمنطقة الجبيلات قرب واحة الحسن الثاني، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بحياة شاب في العشرينات من عمره، إثر خلاف بسيط بينه وبين المشتبه فيه، تطور إلى استعمال السلاح الأبيض. وأفادت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن الحي المذكور، وبالضبط أمام مدرسة أمنية، شهد فيأكمل القراءة »


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منذ 21 دقيقة



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