حوادث
جريمة قتل بمراكش
أودت جريمة قتل صباح أمس (الخميس)، بمنطقة الجبيلات قرب واحة الحسن الثاني، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بحياة شاب في العشرينات من عمره، إثر خلاف بسيط بينه وبين المشتبه فيه، تطور إلى استعمال السلاح الأبيض. وأفادت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن الحي المذكور، وبالضبط أمام مدرسة أمنية، شهد فيأكمل القراءة »
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