حوادث
مصرع شقيقين غرقا بأزيلال
لقي شقيقان بـ “وادي أساكا” قرب بحيرة بين الويدان مصرعهما غرقا، صباح الثلاثاء الماضي، بعدما حاولا السباحة في النهر إثر موجة حر شديدة ضربت المنطقة أخيرا، وبلغت حرارتها درجات قياسية لم تسجل من قبل. ويتعلق الأمر بشقيقين قاصرين يتحدران من أزيلال، يبلغان من العمر 14 سنة و17، يتابعان دراساتهما في إحدى المؤسساتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا