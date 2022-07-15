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حوادث

مصرع شقيقين غرقا بأزيلال

منذ 45 ثانية
لقي شقيقان بـ “وادي أساكا” قرب بحيرة بين الويدان مصرعهما غرقا، صباح الثلاثاء الماضي، بعدما حاولا السباحة في النهر إثر موجة حر شديدة ضربت المنطقة أخيرا، وبلغت حرارتها درجات قياسية لم تسجل من قبل. ويتعلق الأمر بشقيقين قاصرين يتحدران من أزيلال، يبلغان من العمر 14 سنة و17، يتابعان دراساتهما في إحدى المؤسساتأكمل القراءة »


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منذ 45 ثانية



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