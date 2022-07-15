مجتمع
موسم محو الأمية بالجماعات
الداخلية تطلق برامج تكوين للمنتخبين بالهيأة الوطنية للتوجيه في مجال الموارد البشرية شرعت الداخلية في استقبال وفود المنتخبين المحليين بمدرجات المديرية العامة للجماعات الترابية الكائنة بملحقة الوزارة (الرياض) بالرباط، في إطار برامج تكوينات الهيأة الوطنية في مجال الموارد البشرية تحت إشراف مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي. وأعطت الداخلية، الخميس الماضي،أكمل القراءة »
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