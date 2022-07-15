مجتمع
“أكسا” تطلق منتوجا جديدا
أطلقت تأمينات “أكسا المغرب”، منتوجها الجديد “صحة أسور”، الأول من نوعه في مجال التأمين الفردي عن المرض، والتكميلي للتأمين الإجباري عن المرض AMO، والمخصص للأفراد والمهنيين على حد سواء، المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى أزواجهم وأبنائهم، حسب ما أعلن عنهأكمل القراءة »
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