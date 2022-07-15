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حوادث

تهريب المخدرات يسقط “مخازنية”

منذ 37 ثانية
أحالت مصالح الدرك الملكي بالدريوش، أخيرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ثلاثة عناصر من القوات المساعدة، لتعميق البحث معهم حول الاشتباه في تورطهم في المشاركة في تهريب المخدرات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهمين الثلاثة الذين تقررت إحالتهم في حالة اعتقال، يشتغلون ضمن الفرق المكلفة بحراسة المنافذ البحرية والطرق المؤديةأكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية



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