حريق الغابات في الشمال … اخر المستجدات من السلطات المحلية

أفادت مصادر محلية بإقليم تازة أنه وفي مستجدات الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “باب ازهار”، جماعة الصميعة، دائرة تاهلة، إقليم تازة، فقد تم إلى غاية صباح يومه الجمعة 15 يوليوز 2022:

• تسجيل ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يقارب 400 هكتار دون تسجيل خسائر بشرية.

• تأمين إسعاف ونقل 420 شخصا ينتمون إلى 8 دواوير بعيدا عن أماكن الحرائق، حفاظا على سلامتهم.

• تعزيز جهود التدخل الأرضي والجوي والرفع من تعبئة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية من أجل السيطرة على الحريق.

أفادت مصادر محلية بإقليم وزان أن الجهود متواصلة من أجل السيطرة على الحريق الغابوي المندلع على مستوى جماعتي زومي ومقريصات، حيث تم تعزيز الموارد البشرية ووسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي من أجل احتواء النيران والحيلولة دون انتقالها إلى التجمعات السكنية المجاورة. وفي حصيلة مؤقتة لهذا الحريق، فقد تم إلى غاية صباح يومه الجمعة 15 يوليوز 2022:

• تسجيل ارتفاع المساحة الغابوية التي أتت عليها النيران إلى ما يقرب 210 هكتار من الغطاء الغابوي، دون تسجيل خسائر بشرية إلى حدود الساعة.

أفادت مصادر محلية بإقليم العرائش أنه وفي مستجدات الحرائق الغابوية التي يعرفها الإقليم، فقد تم إلى غاية صباح يومه الجمعة 15 يوليوز 2022:

• السيطرة على الحريق المسجل بغابة “المبيكا” بمدينة العرائش.

• تطويق الحريق الذي تعرفه غابة “الساحل المنزلة” بجماعة الساحل.

• تأمين نقل 1100 أسرة من مساكنها انطلاقا من 15 دوار متواجدة بالقرب من أماكن الحرائق، حفاظا على سلامة السكان ودرء لكافة المخاطر.

أما فيما يخص الخسائر البشرية والمادية التي جرى إحصاؤها، فقد تم:

• العثور على جثة شخص تحمل آثار حروق متعددة.

• تسجيل ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يناهز 900 هكتار، مع انتقال النيران إلى بعض المساكن.