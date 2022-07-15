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وطنية

عاصفة بمراكش وحرائق بشفشاون وعين السبع

منذ 9 ساعات
تسببت عاصفة رملية قوية ضربت أحياء بمراكش مساء أول أمس (الأربعاء) في خسائر مادية، بعد سقوط أشجار ونخيل بشوارع وساحات وأزقة. وأدت قوة الرياح إلى سقوط عدد كبير من الأشجار بأحياء جليز وحي ايسيل والداوديات والحي الشتوي وباب دكالة وشارع مولاي عبد الله، وبعضها سقط على سيارات وألحقت بها أضرارأكمل القراءة »


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منذ 9 ساعات



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