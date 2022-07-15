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إليسا و”زهرة من الياسمين” طرحت النجمة إليسا، أغنيتها الجديدة بعنوان “زهرة من الياسمين”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وروجت عبر حسابها على “تويتر” للعمل قائلة “زهرة من الياسمين مليئة عشق وحنين، لبنان العشق الأبدي”. واحتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد “من أول دقيقة”، إلى 150 مليونأكمل القراءة »
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