الصباح الفني
الريحاني وشخصية “ماغدة”
تنشغل حاليا الممثلة هدى الريحاني بتصوير شخصية “ماغدة” ضمن السلسلة الأجنبية “تيودور با دو أش”، والتي تقاسمت صورا من كواليس إنجازها رفقة طاقم العمل مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. ويجري تصوير السلسلة في الموسم الثالث منها بعدد من الفضاءات الطبيعية الجذابة بكندا ، التي نشرت الريحاني عدة صور منها،أكمل القراءة »
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