حوادث
عمرة وهمية للنصب باسم شركات
قراصنة يستعينون بصور شخصيات من عالم المال والأعمال للاحتيال والسطو على المعطيات الشخصية سطا قراصنة محترفون على معطيات شخصية لمغاربة سقطوا في كمين حسابات مزيفة بأسماء شركات كبرى ومجموعات اقتصادية، وادعت تقديم هدايا للعشرات عبارة عن عمرة مجانية. ونشرت حسابات مزيفة، تابعة لمجموعات اقتصادية وهمية، إعلانات مدفوعة الأجر بمواقع التواصلأكمل القراءة »
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