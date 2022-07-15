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الرياضة

رسالة رياضية: الكرة النسوية

منذ 3 دقائق
عبد الإله المتقي
واصل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية صحوته في السنوات الأخيرة، بتأهله إلى كأس العالم، وإلى نصف نهائي كأس إفريقيا للمنتخبات. ويجني هذا المنتخب ثمار برنامج وضعته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يشبه نظام “دراسة ورياضة»، من خلال فكرة إقامة معسكرات شبه دائمة للمنتخبات الوطنية لمختلف الأعمار، ووصولا إلى المنتخب الأول.أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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