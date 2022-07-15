حوادث
شبكة “سيزي” تورط خبراء
تفويت عقارات محجوزة لوسطاء صوريين بـ”رخص التراب”وبمساطر متحكم فيها عن بعد كشفت مساطر جارية بخصوص عقارات محجوزة، عن وجود تلاعبات في أعمال خبراء وتحكم عن بعد في عملية تجديد الآجال، إذ في الوقت الذي تنتظر فيه ملفات منذ سنين، تتسارع الخطى نحو البيع بالمزاد لعقارات “هوتات» بفعل الفوارق الكبيرة بينأكمل القراءة »
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