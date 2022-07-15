الأولى
النصب بحلم الهجرة لكندا
سقط عدد من الشباب ضحايا شركة دولية تتكفل بملفات الراغبين في الهجرة إلى كندا. وأفادت مصادر أنه يتعين على المرشحين أداء مبلغ مالي يصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم، يؤدى على دفعات عبر تحويلات بنكية إلى أن يتم استخلاص المبلغ كاملا، خلال مدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. واستغل أصحاب الشركةأكمل القراءة »
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