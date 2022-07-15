الأولى
“بيزنس” في مهام استطلاعية
رئيس مجلس النواب يحذر أعضاء لجانها من تسريب المعلومات وتصفية الحسابات لم يتأخر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في توجيه تحذيرات شديدة اللهجة، إلى أعضاء اللجان الموضوعاتية المؤقتة، بسبب تضارب المصالح وتصفية حسابات وخدمة طرف على حساب آخر، وتسريب معلومات. ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء اللجان نفسها، في مراسلةأكمل القراءة »
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