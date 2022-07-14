أســــــرة
رولي اللحم المفروم
المقادير 700 غرام من اللحم المفروم بصل مفروم بيضة واحدة خبز محمص القليل من الملح أو حسب الرغبة فلفل أسود بابريكا ثوم كزبرة كمون كمية من توابل الكفتة قليل من الهريسة الجبن شرائح وحبات من الزيتون طريقة التحضير نضع اللحم المفروم في إناء كبير، ونضيف إليه التوابل ونمزج جيدا، ثم نضيفأكمل القراءة »
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