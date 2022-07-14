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أســــــرة

رولي اللحم المفروم

منذ 5 دقائق
المقادير  700  غرام من اللحم المفروم  بصل مفروم بيضة واحدة خبز محمص القليل من الملح أو حسب الرغبة فلفل أسود  بابريكا  ثوم  كزبرة  كمون  كمية من توابل الكفتة قليل من الهريسة   الجبن شرائح وحبات من الزيتون طريقة التحضير نضع اللحم المفروم في إناء كبير، ونضيف إليه التوابل ونمزج جيدا، ثم نضيفأكمل القراءة »


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