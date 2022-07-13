الرياضة
نهائي عصبة فاس مكناس دون جمهور
برمجت العصبة الجهوية فاس مكناس مباراة السد، من أجل تحديد الصاعد للقسم الثاني هواة، شطر الشمال الشرقي، بين جمعية فاس الرياضية والنادي البلدي لتولال، دون جمهور الأحد المقبل، في الرابعة والنصف، بالملعب الشرفي بمكناس. وانتصر جمعية فاس الرياضية في مباراة النصف بثلاثة أهداف لصفر، على حساب شباب أطلس الحاجب، فيما تأهلأكمل القراءة »
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