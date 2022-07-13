وطنية
تراجع رهيب في حقينة السدود
الوزارة تطلق حملة الاستهلاك المسؤول والبعض مستمر في إهدار مياه الشرب تعتبر السنة الجارية، واحدة من سنوات الجفاف القاسية على المغرب، إذ بفعل تراكم سنوات من ضعف التساقطات والاستهلاك المفرط وغير المعقلن للماء، فإن مجموعة من المدن ستعاني في الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة أن حقينة السدود، التي تزود المناطق الفلاحيةأكمل القراءة »
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