وطنية
إسقاط برلمانيين من الاستقلال و”البام”
أسقطت المحكمة الدستورية عضوية البرلمانيين، عبد المنعم الفتاحي، والمصطفى الخلفيوي، الفائزين في انتخابات ثامن شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية الدريوش بإقليم الناظور. وقضت المحكمة بإلغاء مقعد البرلماني الاستقلالي عبد المنعم الفتاحي، بناء على الطعن الموجه ضده، ومؤاخذته بشأن الأهلية، إذ كان عليه أن يقدم استقالته من الأمانة العامة لحزبه السابق، فيأكمل القراءة »
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