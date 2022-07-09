وطنية
حملة دولية ضد تجنيد أطفال تندوف
لقيت حملة دولية تحمل شعار «أنقذوا أطفال تندوف»، صدى كبيرا لدى جمعيات دولية تهتم بالطفولة، جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلقت مؤسسة «محيط ميديا بريس»، حملة إعلامية دولية تحمل عنوان «الوطن أولا» للتعريف بالقضية الوطنية عبر عدة مراحل، آخرها حملة رقمية عبارة عن «هاشتاغ» بالصوت والصورة، وجميع اللغات تحت شعارأكمل القراءة »
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