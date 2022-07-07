مجتمع
حملات تحسيس وتعقيم بمناسبة “الأضحى”
خصصت “كازا بيئة” أكثر من 880 شاحنة وأزيد من 5400 عامل نظافة وما يقارب 120 طنا من الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، من أجل مواكبة احتفالات البيضاويين بعيد الأضحى. وهيأت الشركة، في إطار برنامج العمل الذي أعدته تحت إشراف جماعة البيضاء، جميع ظروف العمل بالمطرح المراقب للمدينة، لاستقبال الأفواج غير المعتادة أكمل القراءة »
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