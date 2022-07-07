حوادث
مصرع سائق دراجة في حادثة بطنجة
لقي سائق دراجة نارية حتفه في حادثة سير مميتة، وقعت في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، جراء اصطدام عنيف حدث بينه وبين شاحنة من الحجم الكبير بمنطقة العوامة وسط طنجة، فيما أصيب مرافقه بجروح خطيرة. ووقع الحادث المأساوي حين كان الضحية ومرافقه على متن دراجة نارية يسيران بسرعة فائقة، وزاغتأكمل القراءة »
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