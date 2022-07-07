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حوادث

“ماحيا” تورط جانحا بمراكش

منذ 51 ثانية
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الاثنين الماضي، من إيقاف شخص يبلغ 44 سنة، من ذوي السوابق ويشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتقطير وترويج 16.565 لترا من مسكر ماء الحياة. وأفاد مصدر مطلع أن المشتبه فيه جرىأكمل القراءة »


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منذ 51 ثانية



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