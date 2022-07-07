حوادث
شهادة زور تطيح بعون سلطة
قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أخيرا، إحالة متهمين اثنين، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، أحدهما عون سلطة بإحدى قيادات إقليم خنيفرة، مع ملتمس الإيداع بالسجن وإجراء البحث التفصيلي معهما في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تورطهما في قضية شهادة زور، نتج عنها صدور حكم بالسجن لعشر سنواتأكمل القراءة »
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