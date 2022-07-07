الأولى
الدواعي الأمنية تنفي الديربي
نقلته إلى الزاولي وفرضت إجراءه دون جمهور وارتباك في الوداد والرجاء فاجأت لجنة البرمجة بجامعة كرة القدم والمصالح الأمنية، الوداد والرجاء في آخر لحظة، بنقل الديربي، المقرر اليوم (الخميس)، من ملعب محمد الخامس إلى ملعب العربي الزاولي، مع إجرائه دون جمهور. وبررت الجامعة قرارها بأضرار لحقت أرضية ملعب محمد الخامس،أكمل القراءة »
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