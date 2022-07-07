الأولى
إفلاس صندوق معاشات المستشارين
سيعلن عن إفلاس صندوق تقاعد مجلس المستشارين، الذي لم تتم تصفيته، على غرار صندوق مجلس النواب، في غضون 2023. وسيسجل الصندوق عجزا ماليا السنة المقبلة، بسبب تراجع عدد البرلمانيين الذين يتم الاقتطاع الشهري من تعويضاتهم، وارتفاع عدد المستفيدين الذين تصرف لهم معاشات، ولرفض الحكومة الحالية والسابقة تقديم دعم مالي للإبقاءأكمل القراءة »
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