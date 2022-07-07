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مجتمع

الأضاحي…”فوق الشواية”

منذ دقيقة واحدة
أثمنة حارقة بـ “راس العين” وموسم ارتفاع الأسعار من “حظ” تجار الأزمة ارتفاع أسعار الأضحيات بشكل غير مسبوق هذا الموسم، دفع عددا من أرباب الأسر وكذا الأزواج وأفراد العائلة إلى شد الرحال والتنقل بين عدة أماكن، لجس نبض أسواق الماشية، بحثا عن ثمن معقول وسط لهيب الأسعار المنتشر وسط المدن.أكمل القراءة »


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