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حوادث

السجن والبراءة لمسؤولين في النقل

منذ 3 دقائق
غرفة الأموال بالرباط قضت بإرجاع مليارين و700 مليون للوزارة وبغرامات ثقيلة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عقوبات سجنية تراوحت ما بين ست سنوات وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 12 متابعا في قضية اختلاسات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، فيما برأت خمسةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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