حوادث
السجن والبراءة لمسؤولين في النقل
غرفة الأموال بالرباط قضت بإرجاع مليارين و700 مليون للوزارة وبغرامات ثقيلة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عقوبات سجنية تراوحت ما بين ست سنوات وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 12 متابعا في قضية اختلاسات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، فيما برأت خمسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا