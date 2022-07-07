حوادث
تفكيك شبكة الدبلومات المزورة
أوقعت إعلانات منشورة على صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعناصر عصابة متخصصة في تزوير الشهادات والدبلومات، وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية مهمة. وتمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، الجمعة الماضي، من إيقاف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله. إيقاف المشتبه فيهما جاء إثر رصدأكمل القراءة »
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