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مجتمع

البيضاء تستعيد ممتلكات المثلث الذهبي

منذ دقيقتين
فيلات من العهد الغابر تحرم شارع الزرقطوني من عمارات وفنادق ومكاتب بالملايير تقدمت الجماعة الحضرية للبيضاء خطوة جديدة لاستعادة حوالي 5 آلاف متر مربع من أملاكها الموجودة في موقع إستراتيجي وسط المعاريف، يستغله أشخاص يقطنون 21 فيلا بشارع الزرقطوني وزنقة اليرموك المحاذية له. وعبأ الحسين نصر الله، النائب الثاني المفوضأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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