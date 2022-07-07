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مجتمع

استعـدادات لبـدء جـني الطحالب بالجديدة

منذ دقيقتين
خلص الاجتماع الذي عقد أخيرا بمقر قطاع الصيد البحري مع مهنيي الطحالب بالجديدة، الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية الدريوش، إلى الإعلان عن انطلاق موسم جني الطحالب بالمياه البحرية لإقليم الجديدة. وأكد رئيس جمعية مفتاح الخير لمهنيي الصيد التقليدي والأحياء المائية بالجديدة، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للنقاش حولأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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