حوادث
جثة رجل مذبوح تستنفر الدرك
مستخدم بـ”فران” عثر عليه مقتولا وسط منزله وأبحاث لكشف ملابسات القضية اهتز مركزجماعة اغبالة إقليم بني ملال، الأحد الماضي،على وقع جريمة قتل مرعبة بعد العثور على جثة رجل مذبوح من الوريد. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الهالك البالغ من العمر 42 سنة، الذي كان يعمل قيدأكمل القراءة »
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